ليبيا – أعرب رئيس مجموعة العمل الوطني والمحلل السياسي خالد الترجمان عن استغرابه من تأسيس حزب ديمقراطي ليبي في ليبيا وأن يكون أحد مؤسسيه القيادي في تنظيم الإخوان محمد صوان ومنصور الحصادي، اللذين عاثا في ليبيا فسادًا.

الترجمان وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” تساءل بالقول: “أي ديمقراطية يتحدث عنها هؤلاء وهم ديدنهم الحديث عن قطع الرؤوس، وعن التفجيرات، والاغتيالات؟”، مشيرًا إلى أنه لا أحد سيصدقهم في الحديث عن الديمقراطية، كونهم لا يعرفون سوى مشروع الذخيرة، والانقلاب على كل ما هو ديمقراطي في ليبيا.