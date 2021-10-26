ليبيا – أكد نائب وزير الخارجية الإيطالي مانليو دي ستيفانو أن إيطاليا تستغل رئاسة مجموعة العشرين لبذل كل جهد ممكن لحل الأزمات في ليبيا وأفغانستان واليمن لصالح الفئات الضعيفة أكثر في المقام الأول.

دي ستيفانو المتواجد حاليًا بالمملكة العربية السعودية للمشاركة في قمة “مبادرة الشرق الأوسط الخضراء”، وفي منشور على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بحسب وكالة “نوفا” الإيطالية قال: التقيت نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخراجي، هنا في الرياض للتأكيد على تميز العلاقات الثنائية وتباحث المسائل الإقليمية، وكانت فرصة ثمينة لفهم الموقف الحالي للمملكة العربية السعودية لما يحدث في ليبيا وأفغانستان واليمن، وكذلك وضعية العلاقات مع إيران”.

وأكد دي ستيفانو بأنه على ضوء هذه المباحثات، هناك حاجة ملحة للوساطة في المسارح المختلفة لتحقيق الاستقرار مجددًا، وهو ما سيكون في صالح الفئات الضعيفة خاصة.