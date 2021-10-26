 الخام الأمريكي يبلغ أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014 – صحيفة المرصد الليبية
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الولايات المتحدة – واصلت أسعار النفط ارتفاعها، امس وارتفع الخام الأمريكي فوق مستوى 85 دولارا للبرميل، مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2014.

ووفقا لبيانات موقع “بلومبرغ” فقد جرى تداول الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بحلول الساعة 15:30 بتوقيت موسكو، عند 85.03 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.52% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما تم تداول خام “برنت” عند 86.49 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.12% عن سعر التسوية السابق.

الخام الأمريكي يبلغ أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014
منحى تداول الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” في 25 أكتوبر 2021

ويأتي ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات مع استمرار شح الإمدادات العالمية في ظل الطلب القوي على الوقود في الولايات المتحدة وأماكن أخرى من العالم مع انتعاش الاقتصادات من الركود الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وأشار تيتسو إيموري الرئيس التنفيذي لمؤسسة إيموري فاند مانجمنت إلى وجود طلب قوي على النفط في الولايات المتحدة وسط شح المعروض، الأمر الذي يدعم الأسعار.

المصدر: نوفوستي + رويترز