الخام الأمريكي يبلغ أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014

الخام الأمريكي يبلغ أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014

الولايات المتحدة – واصلت أسعار النفط ارتفاعها، امس وارتفع الخام الأمريكي فوق مستوى 85 دولارا للبرميل، مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2014.

ووفقا لبيانات موقع “بلومبرغ” فقد جرى تداول الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بحلول الساعة 15:30 بتوقيت موسكو، عند 85.03 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.52% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما تم تداول خام “برنت” عند 86.49 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.12% عن سعر التسوية السابق.

ويأتي ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات مع استمرار شح الإمدادات العالمية في ظل الطلب القوي على الوقود في الولايات المتحدة وأماكن أخرى من العالم مع انتعاش الاقتصادات من الركود الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وأشار تيتسو إيموري الرئيس التنفيذي لمؤسسة إيموري فاند مانجمنت إلى وجود طلب قوي على النفط في الولايات المتحدة وسط شح المعروض، الأمر الذي يدعم الأسعار.

المصدر: نوفوستي + رويترز