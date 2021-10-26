ليبيا – شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على أهمية الاهتمام بمناطق بلدية ككلة وتحسين الظروف المعيشية لسكانها.

موقف الدبيبة جاء وفقا لبيان صحفي صادر عن مكتبه الإعلامي تابعته صحيفة المرصد جاء خلال اجتماع عقده مع أعيان ومشائخ بلدية ككلة وفيه شددوا على معاناة منطقتهم من أضرار ناجمة عن الحروب المتعاقبة منذ العام 2011.

وتابع الأعيان والمشائخ إن منطقتهم عانت من موجات النزوح والأضرار المادية للمساكن والممتلكات حيث طالبوا بأن تكون ككلة ضمن المدن المستهدفة بصناديق إعادة الاعمار مع الإشارة لبعض المشاكل التي تعانيها البلدية في الجوانب الخدمية من عدم توفر مياه الشرب.

وطالب الأعيان والمشائخ باستكمال ربط مياه النهر الصناعي في ظل افتقار مستشفى بلديتهم للعناصر الطبية والطبية المساعدة اللازمة لتشغيله رغم تجهيزه بالكامل فيما أكد الدبيبة على مساواة حكومته للجميع وعملها على تحسين الظروف المعيشية للجميع والاستجابة لمطالبهم.