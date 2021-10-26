ليبيا – قال مدير مكتب السجل التجاري العام محمد بن كثير إنه تم أمس الإثنين في تونس البحث مع مدير السجل التجاري الوطني التونسي عادل شواري، سبل تبادل المعلومات وتسهيل إجراءات الشركات الليبية والتونسية وتنظيمها.

بن كثير أكد في تصريح لمنصة “فواصل” اطلاعهم على المنظومة الإلكترونية التونسية للسجل التجاري، وإمكانية تطوير نظام السجل التجاري الليبي للانتقال من النظام الورقي إلى منظومة تستجيب للمتطلبات وتطور أداء السجل.

ونوّه إلى أن التعاون بين مكتبَي السجل سيتضمّن تسهيل إجراءات شركات البلدين في المستندات وتقصير مدة استخراجها.

وتابع: “اتفقنا أيضًا على تبادل المعلومات فيما يخص القوانين واللوائح المتعلقة بالسجل التجاري لتذليل العوائق بين المكتبين، وسيزور مدير مكتب السجل التونسي ليبيا في وقت قريب”.