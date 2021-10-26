ليبيا – إلتقى وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين أمس الإثنين مع النائب العام المستشار الصديق الصور.

اللقاء الذي عقد بمكتب النائب العام ناقش عددًا من القضايا الأمنية والتنسيق بين وزارة الداخلية ومكتب النائب العام، وكذلك مدى التزام عناصر وزارة الداخلية بتنفيذ أوامر وقرارات النيابة العامة.

كما تطرق اللقاء لموضوع ملف الهجرة غير الشرعية والمشاكل المترتبة على هذا الملف، وسبل دعم الجهات المعنية للقيام بدورها على الوجه الأمثل، ووضع الحلول الملائمة للمشاكل التي تحد من فاعلية الأجهزة المعنية بالخصوص، بالإضافة إلى عدد من المواضيع والقضايا الأمنية.