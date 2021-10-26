النمسا – حضر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يرافقه الأمير علي بن الحسين تمرينا تعبويا في مقر شرطة المهام الخاصة النمساوية “كوبرا”.

واطلع الملك عبد الله خلال زيارته لوحدة “كوبرا” التابعة لوزارة الداخلية النمساوية على عدد من الأسلحة والمعدات العسكرية، وأحدث التكنولوجيا والأساليب المستخدمة في العمليات الخاصة.

واستمع العاهل الأردني إلى شرح عن شبكة “أطلس” لوحدات القوات الخاصة الأوروبية، التي تضم 38 وحدة خاصة من دول الاتحاد الأوروبي، ومنها “كوبرا” النمساوية.

وغادر العاهل الأردني عبد الله الثاني بلاده متوجها إلى النمسا في مستهل جولة أوروبية تشمل النمسا وبولندا وألمانيا وبريطانيا.

ويتصدر جدول أعمال الجولة بحث العلاقات الثنائية وسبل توسيع التعاون مع هذه الدول، فضلا عن تناول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما يشارك في مؤتمر قمة المناخ (COP26) الذي سيعقد في غلاسكو في إسكتلندا.

ومن المقرر أن يجتمع ممثلو حوالي 200 دولة في إسكتلندا نهاية الشهر الجاري، لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي يستمر أسبوعين، والذي قال منظموه إنه “يمثل إحدى آخر الفرص لإعلان الالتزام بخفض الانبعاثات لإبقاء ارتفاع درجة الحرارة عالميا في نطاق يمكن التحكم فيه”.

المصدر: “بترا”