ليبيا – أصدر الفريق الفني لوضع ضوابط استجلاب العمالة الأجنبية توصية حول عدم التعاقد مع العناصر الأجنبية ممن انتهت خدماتهم داخل البلاد.

بيان صحفي صادر عن وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية طالعته صحيفة المرصد أشار إلى إصدار هذه التوصية في ختام الاجتماع الثالث للفريق المشكل بموجب قرار من الوزير بحضور ومتابعة وكيل الوزارة لشؤون الاستخدام الذي تم تكريسه لمناقشة إجراءات استجلاب العمالة الأجنبية.

ووفقا للتوصية لن يتم التعاقد مع هؤلاء إلا بعد خروجهم من ليبيا ومضي مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ إنهاء التعاقد مع التأكيد على جهة عملهم لترحيلهم مع حظر التعاقد مع الأجانب ممن دخلوا البلاد بتأشيرات مهام والتأكيد على الموافقة على التعاقد على المهن بالتخصصات النادرة.

وتابعت التوصية إن التعاقد لا يتم إلا بموافقة الوزير فيما تم مناقشة توحيد نماذج وعقود العمالة الأجنبية والرسوم المقررة وفق القانون وتمديد مدة عقود العمل للعناصر الطبية من الاختصاصيين والاستشاريين وخبراء النفط وأزواج وزوجات الليبيين من سنة إلى سنتين.