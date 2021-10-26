ليبيا – التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين اعطيه القطراني أمس الإثنين بمكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي عددًا من وزراء حكومة الوحدة الممثلين لإقليم برقة في الحكومة.

اللقاء ضم بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة وزير التخطيط فاخر بوفرنة، ووزير الرياضة عبدالشفيع بوزلاعة، ووزير الزراعة حمد المريمي.

بدوره، أكد القطراني خلال اللقاء على المطالب المشروعة التي جاءت في البيان السابق له ولكافة الوزراء والوكلاء ورؤساء المؤسسات الممثلين لإقليم برقة في الحكومة.

وشدد القطراني على ضرورة أن يتحلى رئيس الحكومة بالجدية في التعامل مع ملف الحقوق الخاصة بكافة الأقاليم، وفقًا للاتفاق السياسي ونتائج الحوار.

وقال: إن المطالب واضحة ولا تحتاج إلى تشكيل لجان لزيارة الإقليم. لافتًا إلى أنه يمارس مهامه من ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، وأن كافة الوزراء والوكلاء ورؤساء المؤسسات الممثلين للإقليم يمارسون مهامهم في الحكومة، ومستمرون فيها.

وأبدى النائب القطراني اعتراضه على قرار تشكيل فريق حكومي لزيارة مدينة بنغازي.

وقال إنه يختص مباشرة بالإجراءات المتعلقة بملف توحيد المؤسسات ومتابعة كل ما يخصه، وأن بيان مسؤولي برقة ليس وليد اللحظة، مؤكدًا أن البيان الذي أصدره في حضور مسؤولي حكومة الوحدة ببرقة سابقًا كان نتيجة لسلسلة من المخاطبات الموجهة لرئيس الحكومة والتواصل المباشر مع ممثلي هذه القطاعات وخلال عدة أشهر، ولكن لم تكن هناك أي نتيجة تذكر.

وأكد تحفظه على الكيفية التي صدر بها القرار، لافتًا إلى أنه لم ينقطع عن العمل حسب ما نص عليه القرار بل استمر في مباشرة مهامه بمقر الديوان الكائن بمدينة بنغازي.

وأشار إلى أن المطالبة بالحقوق وتفعيل الصلاحيات لا تعني تأجيج الموقف كما نص القرار على ذلك، بل هي مباشرة لمسؤولياته القانونية والإدارية المكلف بها، وأن استمرار رئيس الحكومة في عدم اتخاذ إجراءات فعلية لحل الإشكاليات التي تضمنها البيان هو الذي يؤدي إلى تأجيج الموقف.

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