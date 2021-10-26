روسيا – أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين بحث مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سبل الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.

وقال الكرملين إن “بوتين وجونسون بحثا عددا من القضايا الدولية الملحة وعلى رأسها مشاكل المناخ، والقضية الأفغانية”.

وأضاف: “أطلع بوتين جونسون على نتائج الاستشارات الثلاثية الموسعة حول أفغانستان في موسكو الأسبوع الماضي”.

وتابع: “تطرق الزعيمان إلى مساعي روسيا لتسوية النزاع الأوكراني الداخلي مع التنفيذ غير المشروط لاتفاقيات مينسك، واتفقا على أن الأطراف سوف تحافظ على الاتصالات الضرورية حول المشاكل التي تؤثر على سير المفاوضات”.

المصدر: “نوفوستي”