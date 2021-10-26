ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش إن تنظيم الإخوان أعلن عن حزب بمسمى جديد، يتبني أيديولوجية تستخدم الدين لتحقيق المآرب السياسية الشخصية، ولا تمت بأي صلة لمصالح المجتمع أو الدولة.

المرعاش أكد في تصريحات خاصة لموقع “العين الاخبارية” أمس الإثنين أن انسحاب محمد صوان من حزب العدالة والتنمية الإخواني بعد الإطاحة به في انتخابات الحزب، يعكس تشبثه بالمنصب وعدم احترامه لقواعد الديمقراطية، التي يدعي الإخوان احترامهما، مشددًا على أن تشكيله لحزب بمسمي جديد هو فقط للاحتفاظ برئاسة حزب وموجودات وأموال الحزب التي حصل عليها ويعتبرها من أملاكه الخاصة، شأنها شأن الحزب الذي شكله من جديد، ما يعد تحايلًا مقيتًا للاستمرار في توظيف الدين لأغراض انتخابية.

وحول إمكانية تحالف حزبي العدالة والتنمية والليبي الديمقراطي اللذين يرأسهما عناصر من تنظيم الإخوان، قال المرعاش: إنهما لا يمكن ان يتحالفا، رغم أنهما يوظفان الدين للمآرب السياسية، عازيًا ذلك إلى حالة الصراع الشخصي بين زعامات الحزب.

وأضاف: “هذه العناصر لن تستطيع أن تخدع الشعب الليبي، خصوصًا مع الدروس المستفادة من انتخابات عامي 2012 و2014 عندما انكشف الوجه الحقيقي لهذه الأحزاب والشخصيات التي تقودها، متوقعًا فشل هذه الأحزاب المؤدلجة في تحقيق أي انتصار في الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة.

وحول تصريحات صوان، بأن المصالحة تحتاج إلى دولة تحتكر السلاح والقوة، قال المرعاش: إن تجربتنا مع الأخير تثبت عكس ذلك؛ فهو انقلب وحزبه العدالة والبناء على صندوق الاقتراع عام 2014 عندما مني حزبه بهزيمة ساحقة ولم يقبل بنتائج الانتخابات واستخدم بندقية الميليشيات التي فرضت حكومة خليفة الغويل الإخوانية، ما أدخل البلاد في حرب طاحنة شارك فيها صوان بكل قوة عندما جلب الأتراك إلى ليبيا، وأصبح أداة طيعة في يد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

المرعاش أشار إلى أن صوان ما زال يتقلب ولم يتغير بعد؛ فهو يتلون دون أن يفقد جلده الحقيقي، وهو استغلال الدين لاغتصاب السلطة، مؤكدًا أن الأخير لا مانع لديه من تسليم ليبيا وسيادتها وكرامتها للأتراك.