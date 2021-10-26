ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان أمس الاثنين، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش بمقر بحضور النائب الأول لرئيس المجلس مسعود اعبيد ورئيس لجنة الشؤون المالية بالمجلس بشير الهوش، ورئيس لجنة الشؤون القانونية بالمجلس عادل كرموس، ورئيس لجنة مكافحة الفساد محمد أبو سنينة.

الجانبان ناقشا في مستهل اللقاء -بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الاستشاري- نتائج المؤتمر الوزاري حول استقرار ليبيا، الذي عقد مؤخرًا بطرابلس، وأكدا على ضرورة دعمها بما يحقق الأمن والاستقرار بالبلاد.

كما بحث الجانبان الوضع السياسي في ليبيا وآخر التطورات حول العملية الانتخابية.

بدوره، بين المشري حرصَ المجلس على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الحالي على أسس دستورية متفق عليها، وفقًا للإعلان الدستوري ونصوص الاتفاق السياسي الليبي.

من جهته، أثنى المبعوث الأممي على خطوات المجلس الإستشاري الجادة ومطابقتها للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري.

واتفق الجانبان على استمرار التشاور للوصول إلى توافق حول قوانين الانتخابات بين المجلسين، وبذل كل الجهود لحلّ العقبات التي تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

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