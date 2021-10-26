اليابان تعبر لروسيا والصين عن قلقها من مرور سفنهما بالقرب من حدودها

اليابان تعبر لروسيا والصين عن قلقها من مرور سفنهما بالقرب من حدودها

اليابان – أعلن وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيغي، أن حكومة بلاده أبلغت روسيا والصين عبر القنوات الدبلوماسية قلقها بسبب المرور المشترك للسفن الروسية والصينية في مضيقي تسوغارو وأوسومي.

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي: “أما فيما يتعلق بالمرور المشترك للسفن العسكرية الروسية والصينية في مضيقي تسوغارو وأوسومي، فنشهد مثل هذه التصرفات لأول مرة ونواصل متابعة الأحداث عن كثب بشكل خاص. وعبر القنوات الدبلوماسية عبرنا عن قلقنا لكلا البلدين أي روسيا والصين. وننوي متابعة تطور الأحداث لاحقا”.

وأشار إلى وجود قضايا عالقة أخرى في العلاقات الروسية اليابانية بالإضافة إلى حادث مرور سفنها، “بما فيها قضية إقليمية”، متابعا: “هناك مسائل بما فيها حول الأراضي التي يجب مواصلة الحوار حولها. وتم سابقا التوصل إلى اتفاق حول مواصلة الحوار”.

وأفادت وزارة الخارجية اليابانية، السبت الماضي، بأن 10 سفن روسية وصينية مرت عبر مضيق أوسومي، مضيفة أنه “تم في الساعة 04:00 (بالتوقيت المحلي) تسجيل إقلاع وهبوط مروحية من على متن سفينة مدمرة صينية وذلك على بعد 130 كيلومترا جنوبي جزر داندزيو في محافظة ناغاساكي اليابانية”. ولهذا السبب قامت اليابان بإطلاق مقاتلاتها إلى الجو.

يشار إلى أن مضيق تسوغارو يعد منطقة دولية، ويسمح القانون الدولي بمرور السفن بما فيها السفن العسكرية عبره. ولم تدخل السفن العسكرية الروسية والصينية المياه اليابانية. ولم تدخل المروحيات العسكرية الصينية الأجواء اليابانية أيضا.

المصدر: نوفوستي