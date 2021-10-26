ليبيا – قال رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته عبد المنعم اليسير إن الدور الذي لعبه السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند في ضبط مواقف الفرقاء الليبيين خلال الأشهر الأخيرة، ليس لكون بلاده تمثل ثقلًا كقوة عظمى فقط، بل أيضًا لتراجع دور البعثة الأممية برئاسة يان كوبيتش في المشهد الليبي، خصوصًا بعدما تضاءلت الآمال التي انعقدت على الآلية، التي أسستها تلك البعثة، وهي ملتقى الحوار السياسي، بسبب عدم توافق أعضائها حول مقترحات القاعدة الدستورية، والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

اليسير وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء أضاف: “لقد استطاع نورلاند بتاريخه الدبلوماسي، وبما يمتلكه من قدرات شخصية، أن يوظف القوة الناعمة الممنوحة له بفعل ثقل الدور الأميركي في الضغط على الأطراف الليبية المتصارعة، بما في ذلك المتعنتة منها”.

وأشار اليسير إلى أن الكل يبدي انتباهًا بدرجة ما باتجاهات الرياح الأميركية، وبالطبع فإن إصدار قانون (دعم استقرار ليبيا) عزز من نفوذ وأدوات السفير الأمريكي.