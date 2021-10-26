مصر – تحدث بطل كمال الأجسام العالمي المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ”بيغ رامي” بطل “مستر أوليمبيا” نسخة 2021 و2020، عن كواليس مسابقة مستر أوليمبيا 2021 وخاصة لحظة ما قبل إعلان نتيجة فوزه.

وقال رامي خلال لقاء على قناة “دي إم سي”: “في اللحظة دي كل قرآن ربنا قرأته.. قرأته مليون مرة”.

وعن سر ابتسامته اللطيفة قبل إعلان النتيجة، أضاف: “مؤمن بأن الله لا يضيع تعب أي أحد”، مشيرا إلى أنه عادة ما يطلب من والدته الدعاء له قبل صعوده على المسرح من أجل الاستعراض.

وتابع: “أمي دائما تقولي لما تزنق قول يا بركة دعاكي يا أمي وهذا ما أفعله باستمرار”.

وحث “بيغ رامي” الشباب الذي يمتلك مواهب يريد تحقيقها على اختيار الأصدقاء الذين يشجعونه ويدعمونه من أجل تحقيق أهدافهم والابتعاد عن أصدقاء السوء والحاقدين.

وقال: “كلنا بدأنا من لا شيء.. أنا كنت صياد من سنوات بسيطة ومع بعض الصبر والاجتهاد وصلت لما أنا فيه”.

وعن استقباله في مطار القاهرة والحفاوة التي بالأبطال المصريين، صرح بأن أصدقاءه الأجانب لا يصدقون ما يحصل ويخبرونه عن تعجبهم لأن ما يحدث في مصر من استقبال جماهيري وسط أجواء احتفالية لا يحصل معهم، مشيرا إلى أن الشعب المصري يمتلك معدنا خاصا.

وفى وقت سابق قرر السبيعي الاستعداد مبكرا لبطولة مستر أولمبيا للعام القادم بعد أن فاز بها عامين على التوالي، ونشر صورة له عبر حسابه على “فيسبوك” تظهر اللياقة البدنية العالية والكتلة العضلية المتناسقة التي تؤهله للفوز بالبطولة مرة أخرى.

وعلق “بيغ رامي” على الصورة قائلا: “العمل للعام القادم يبدأ الآن، سأستخدم الـ12 شهرا القادمة لأتحسن، أعرف ما يجب القيام به ونحن نعمل على ذلك”.

المصدر: وسائل إعلام مصرية