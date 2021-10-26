إنجلترا – أكدت تقارير صحفية امس أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم دخل في محادثات أولية مع الإيطالي أنطونيو كونتي، لتدريب الفريق خلفا للنرويجي أولي سولشاير.

وأشارت تقارير صحفية، امس الاثنين، أن نادي مانشستر يونايتد يفكر بشدة في الوقت الحالي، في إقالة سولشاير من تدريب الفريق، وذلك غداة هزيمة الساحقة في عقر داره أمام ليفربول بخمسة أهداف من دون رد، في قمة مباريات الجولة التاسعة للدوري “البريمير ليغ”.

وذكرت شبكة “سكاي سبورتس” أن كونتي الذي لا يدرب أي فريق في الوقت الحالي منذ رحيله عن تدريب إنتر ميلان خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قد تواصل معه مسؤولو مانشستر يونايتد من أجل خلافة محتملة للنرويجي سولشاير في مقعد المدير الفني للفريق.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عبر حسابه على موقع “فيسبوك” تعليقا على ارتباط كونتي بتولي تدريب فريق “الشياطين الحمر”: “ليس هناك أدنى شك في قرار أنطونيو كونتي منذ أيام. يريد وظيفة في مانشستر يونايتد وسيكون على استعداد لقبول ذلك. لكن لا يوجد حتى الآن اقتراح رسمي على الطاولة، حتى الليلة. لا يزال مانشستر يونايتد يتخبط في قراره بين إقالة سولشاير من عدمها”.

وتابع: “لكي أكون واضحا، فإن كونتي لم يكن أبدا من المعجبين بالعمل في وسط الموسم، ولكن النادي الوحيد الآن الذي يمكن أن يغير رأيه هو مانشستر يونايتد. حتى الآن، لا توجد أي مفاوضات رسمية. يعتمد على موقف سولشاير، والأمر هو مسألة احترام”.

في حين ذكرت صحيفة “مانشستر إيفينينغ نيوز” البريطانية، أن إدارة مانشستر يونايتد بدأت تولي اهتماما كبيرا لاحتمالية إقالة سولشاير من تدريب الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار إقالة سولشاير قد يأتي قبل مباراة الفريق المقبلة أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي.

المصدر: وكالات