ألمانيا – أعلنت رابطة كرة القدم الألمانية أن أكثر من 90 بالمئة من اللاعبين والمدربين والموظفين من 36 ناديا في دوري الدرجة الثانية الألماني و”البوندسليغا”، تلقوا لقاحات كورونا.

قال الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء، إن الرقم يستند إلى معلومات قدمتها الأندية طوعا، وأنها لا تحتوي على معلومات محددة عن أفراد، سواء كانوا قد تلقوا جرعة واحدة أو جرعتين أو نوع اللقاح الذي تلقوه.

وأشار مجلس إدارة أكبر دوريين لكرة القدم في ألمانيا إلى أنه يوصي بالتطعيم ضد فيروس كورونا لجميع المشاركين في المباريات، سواء لاعبين او غيرهم.

وقال الاتحاد الألماني لكرة القدم: “شددنا على هذا الأمر عدة مرات ، كما بدأنا بإطلاق حملات للفت الانتباه إلى أهمية اللقاحات في مكافحة فيروس كورونا”.

ويدور جدل في ألمانيا بعد أن أعرب مدافع نادي بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني جوشوا كيميش عن تردده في تلقي التطعيم بسبب مخاوف من مخاطر محتملة على المدى الطويل.

المصدر: (أ ب)