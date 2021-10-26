إسرائيل – أفادت هيئة البث الإسرائيلية “مكان” نقلا عن تقارير صحفية بأن الحكومة الإسرائيلية أوعزت للأجهزة الأمنية بإعداد خطط لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية حال تعثر المفاوضات النووية.

وأشارت “مكان” إلى أنه “وفقا لتقديرات استخبارية عرضت على المستوى السياسي في البلاد خلال الأشهر الأخيرة، فإن إيران تسعى إلى نصب صواريخ “أرض-جو” في سوريا ولبنان والعراق ومناطق أخرى بهدف اعتراض غارات جوية إسرائيلية”.

ونقلت الهيئة عن التقديرات العسكرية أن “قوة سورية كانت قد أطلقت صواريخ من منظومة إيرانية للدفاعات الجوية على طائرات من سلاح الجو الإسرائيلي”.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية “مكان”