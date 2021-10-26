ليبيا – قال مؤسس حراك 24 ديسمبر أحمد أبو عرقوب إن مفوضية الانتخابات، كان لها دور بارز في تخطي العراقيل التي حاول وضعها بعض القوى لإفشال مخطط إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، مشيرًا إلى أن المفوضية قادرة على إنجاز الانتخابات في موعدها المقرر في 24ديسمبر.

أبو عرقوب وفي مداخلة عبر برنامج “حصة مغاربية” الذي بث على قناة “الغد” المصرية أمس الإثنين، أكد أن ليبيا الآن تعاني من حالة عدم استقرار، ووضع أفضل مما كانت عليه عام 2014، وأن الانتخابات الليبية هي الحل الوحيد لتحقيق الاستقرار في البلاد والقضاء على المرتزقة والميليشيات، خاصة أن المواطن الليبي في أشد الحاجة إلى توحيد المؤسسات الليبية، لحل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد