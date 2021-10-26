رئيس الكونغو الديمقراطية يزور إسرائيل في أول زيارة لرئيس من البلاد منذ 36 عاما (صورة)

رئيس الكونغو الديمقراطية يزور إسرائيل في أول زيارة لرئيس من البلاد منذ 36 عاما (صورة)

إسرائيل – يزور رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، إسرائيل، في أول زيارة لرئيس من البلاد منذ العام 1985.

وتشيسكيدي هو ابن إتيان تشيسكيدي، رئيس وزراء زائير ثلاث مرات وزعيم المعارضة في عهد موبوتو سيسي سيكو.

وكان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، قد أكد أن قرار منح إسرائيل صفة مراقب بالاتحاد، والذي تحفظت عليه عدد من الدول العربية، يقع ضمن نطاق اختصاصاته الكاملة.

وأشار فقي في بيان إلى أن هذا القرار يأتي في ضوء اعتراف غالبية الدول الأعضاء بالاتحاد بإسرائيل كدولة وإقامة علاقات دبلوماسية معها.

وبشأن التحفظات التي أعربت عنها بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي عن هذا القرار، أوضح فقي أنه ينوي إدراج قرار اعتماد إسرائيل، في جدول أعمال المجلس التنفيذي المقبل للمفوضية.

يذكر أنه في 22 يوليو الماضي، أعلنت المفوضية الإفريقية قبول طلب إسرائيل بالانضمام للاتحاد بصفة مراقب بعد نحو عقدين من المساعي الإسرائيلية.

المصدر: وكالات + RT