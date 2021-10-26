روسيا – تصدر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد لكرة القدم قائمة أفضل المدربين في القرن الحادي والعشرين، من حيث عدد النقاط التي حصل عليها مع الأندية التي عمل معها.

ونشر الحساب الرسمي للقناة الروسية الرياضية “ماتش تي في – MatchTV” على موقع “تويتر” إحصائية لأفضل المدربين في القرن الحادي والعشرين، تكشف أن كارلو أنشيلوتي حصل على 1434 نقطة حصدها من 706 مباراة خلال مسيرته التدريبية حتى الآن، متقدما على الفرنسي أرسين فينغر المدرب السابق لفريق أرسنال، الذي حل في المرتبة الثانية برصيد 1381 نقطة حصل عليها في 702 مباراة.

بينما جاء البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الحالي لفريق روما، في المرتبة الثالثة برصيد 1194 نقطة، حصدها خلال 561 مباراة.

وفي ما يلي قائمة أفضل 10 مدربين في القرن الـ21 من حيث عدد النقاط:

1- الإيطالي كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد)، 706 مباراة، 1434 نقطة

2- الفرنسي أرسين فينغر، 702 مباراة، 1381 نقطة

3- البرتغالي جوزيه مورينيو (روما)، 561 مباراة، 1194 نقطة

4- الإسكتلندي أليكس فيرغسون، 513 مباراة، 1132 نقطة

5- الإسباني بيب غوارديولا (مانشستر سيتي)، 453 مباراة، 1093 نقطة

6- الألماني يورغن كلوب (ليفربول)، 569 مباراة، 1055 نقطة

7- الإسباني رافائيل بينيتز (إيفرتون)، 572 مباراة، 1013 نقطة

8- الفرنسي كلود بويل (سانت إتيان)، 705 مباراة، 1008 نقطة

9- الإيطالي كلاوديو رانييري (واتفورد)، 593 مباراة، 998 نقطة

10- التشيلي مانويل بيليغريني (ريال بيتيس)، 550 مباراة، 954 نقطة.

المصدر: “twitter/MatchTV”