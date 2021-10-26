القاهرة – أسفرت قرعة دور الـ32 “مكرر” لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، التي سحبت اليوم الثلاثاء بمقر “الكاف” في القاهرة، عن مواجهات مثيرة لتحديد المتأهلين إلى دور المجموعات.

وحملت القرعة مواجهات قوية للأندية العربية وجاءت كالآتي:

– زاناكو الزامبي # بينغا المالي

– سيمبا التنزاني # ريد أروز الزامبي

– مازيمبي الكونغولي # مارومو جالانتس الجنوب إفريقي

– آسيك الإيفواري # إنتر كلوب الأنغولي

– نواذيبو الموريتاني # القطن الكاميروني

– الحرس الوطني النيجري # موتيما بيمبي الكونغولي

– أوتوهو الكونغولي # جورماهيا الكيني

– الجيش الرواندي # نهضة بركان المغربي

– توسكر الكيني # الصفاقسي التونسي

– هارتس أوف أوك الغاني # شبيبة الساورة الجزائري

– ريفرز يونايتد النيجيري # المصري البورسعيدي

– الملعب المالي # أهلي طرابلس الليبي

– الاتحاد الليبي # إنيمبا النيجيري

– مانياما الكونغولي # بيراميدز المصري

– أويلرز الليبيري # أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي

– رويال ليوباردز # شبيبة القبائل الجزائري.

وتقام مرحلة دور الـ32 “مكرر” بنظام الذهاب والإياب، حيث تجرى جولة الذهاب أحد أيام 26 و27 و28 نوفمبر المقبل، على أن تقام جولة الإياب أحد أيام 3 و4 و5 ديسمبر المقبل.

المصدر: وكالات