قطاع النقل في لبنان يعلن الإضراب غدا احتجاجا على تدني الأجور

قطاع النقل في لبنان يعلن الإضراب غدا احتجاجا على تدني الأجور

لبنان – أعلنت نقابات قطاع النقل في لبنان، الإضراب غدا احتجاجا على تدني الأجور وغلاء المحروقات.

وأكدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، أن “اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان ستنفذ الإضراب غدا”، داعية “كل النقابات المعنية إلى الاستعداد للمشاركة في المناطق والتزام برنامج الاتحادات والنقابات”.

وأشارت إلى أن “رفع الدعم من دون خطة كاملة ومتكاملة تفيد ذوي الدخل المحدود ومنها البطاقة التمويلية والمتضررون من الأسعار العالية للمحروقات هم السائقون، والعمال والفقراء الذين يتحملون أوزارا وأكلافا باهظة بتعرفة لا يمكن رفعها في ظل الأجور المتدنية”.

وقالت إن “إقرار المشروع الذي اتفق عليه مع وزير النقل ورئيس الحكومة من شأنه أن يساهم في حل هذه المشكلة لأن رفع الدعم عن كل شيء يرهق الشعب اللبناني الذي أصبح فقيرا، علما أن سعر صفيحة البنزين مستمر في الارتفاع بوتيرة لا يمكن تكهنها”.

ثم أعلنت برنامج التحرك إنفاذا لقرار الإضراب العام ويوم الغضب غدا الأربعاء، والذي يمتد من الساعة الـ 6 صباحاً ولغاية الساعة 11 من قبل الظهر.

المصدر: “النشرة”.