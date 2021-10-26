هولندا – قضت محكمة الاستئناف في أمستردام بتسليم الذهب السكيثي لأوكرانيا وذلك بعد إصدار قرار باعتباره ملكية لدولة أوكرانيا.

أفادت وكالة “نوفوستي” الروسية بأن محكمة الاستئناف في أمستردام اعتبرت أن الذهب السكيثي هو ملكية أوكرانية.

وقال رئيس المحكمة: “على الرغم من أن القطع الأثرية تعود لشبه جزيرة القرم، إلا أنها كانت جزءا من تراث أوكرانيا بعد أن نالت الاستقلال عام 1991″.

وقد أخذ الذهب السكيثي من 4 متاحف في القرم ، لينقل إلى معرض أقيم في متحف” ألارد بيرسون” في أمستردام في أوائل فبراير 2014 ، أي قبل أن انضم القرم إلى روسيا.

وتضمنت المجموعة 2000 قطعة أثرية صنعت غالبيتها من الذهب، وقرر المتحف في أغسطس عام 2014 عدم تسليم مجموعة الذهب السكيثي للقرم ولا لأوكرانيا قبل أن تصدر المحكمة ذات صلاحيات قرارا بهذا الشأن أو توقع اتفاقية بين الجانبين.

وفي 14 ديسمبر الماضي قضت محكمة مقاطعة أمستردام بتسليم المجموعة لكييف بموجب القانون الهولندي للتراث الثقافي، ثم طعن جانب القرم في القرار واستبدل المحامين. وفي يوليو 2019، صدر قرار من المحكمة المؤقتة في القضية، والتي قررت أن قانون التراث الثقافي الهولندي لا ينطبق على هذه القضية.

المصدر: نوفوستي