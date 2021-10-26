مسؤولون أمريكيون يتهمون إيران بالوقوف وراء هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة أمريكية في سوريا

مسؤولون أمريكيون يتهمون إيران بالوقوف وراء هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة أمريكية في سوريا

سوريا – صرح مسؤولون أمريكيون إنهم يعتقدون أن إيران تقف وراء الهجوم بطائرات مسيرة الأسبوع الماضي على موقع عسكري في جنوب سوريا حيث تتمركز القوات الأمريكية.

ونقلت وكالة “أسوشتيد برس” عن مسؤولين أمريكيين قالت إنهم طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، أن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران قدمت الموارد وشجعت على الهجوم، لكن الطائرات بدون طيار لم يتم إطلاقها من إيران.

ويقول المسؤولون إنها طائرات إيرانية بدون طيار، ويبدو أن إيران سهلت استخدامها.

وأضافت المصادر ذاتها أن الهجمات تم تنفيذها باستخدام 5 طائرات مسيرة محملة بعبوات ناسفة، وأنها استهدفت جانب قاعدة التنف الذي تتواجد فيه القوات الأمريكية وكذلك الجانب الذي تتواجد فيه قوات المعارضة السورية.

وفي وقت سابق رفض المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، الإدلاء بتفاصيل عندما سئل حول الحادث خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين، ووصفه بأنه “هجوم معقد ومنسق ومتعمد”.

وقال إن “الولايات المتحدة شهدت هجمات مماثلة من قبل من قبل الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران”، لكنه لم يخض في التفاصيل.

كما رفض كيربي التعليق عما إذا كان قد تم تحذير القوات الأمريكية في وقت مبكر أو ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم القيام برد عسكري.

المصدر: أسوشيتد برس