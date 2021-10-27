فرنسا – أطلقت الشرطة الفرنسية اليوم الأربعاء سراح المشجع الجزائري الذي اقتحم ملعب مباراة مارسيليا وضيفه باريس سان جيرمان (0-0) يوم الأحد الماضي، ضمن الجولة 11 من الدوري الفرنسي.

وشهد ملعب “فيلودروم” الذي استضاف مباراة “الكلاسيكو” بين مارسيليا وضيفه باريس سان جيرمان، اقتحام مشجع يدعى أسامة تسبب بعرقلة أحداث سير المباراة، مما اضطر الحكم لإيقاف اللعب.

ودخل المشجع أرضية الملعب أثناء قيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هجمة مرتدة لفريقه باريس سان جيرمان على مرمى أولمبيك مارسيليا، مما أجبر حكم اللقاء على إيقاف اللعب لحين خروج المشجع.

ووفقا للمعلومات الواردة من صحيفة “لو باريزيان”، فإن المشجع الجزائري الذي عطل هجمة ميسي تم إخراجه اليوم، من مركز الشرطة، بعد أن ذكره المدعي العام بالقوانين.

وأكد أسامة أنه ليس من مشجعي مارسيليا، لكنه يحب ميسي، مشيرا إلى أن نادي مارسيليا سيستخدم هذا الشيء في الدفاع عن نفسه، أمام لجنة الانضباط.

وتعقد اللجنة التأديبية برابطة الدوري الفرنسي اليوم الأربعاء، اجتماعا لمناقشة ووضع حلول لأعمال الشغب التي شهدتها مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان، وأيضا التي يشهدها الدوري الفرنسي، مثل رمي قوارير المياه على اللاعبين، واقتحام مشجع للملعب، وإزالة الحواجز خارج ملعب “فيلدروم” إضافة إلى إصابة 9 ضباط شرطة من بينهم مفوض.

المصدر: وكالات