ارتفاع ملحوظ في أسعار تذاكر الطيران للسفر من روسيا إلى مصر

ارتفاع ملحوظ في أسعار تذاكر الطيران للسفر من روسيا إلى مصر

روسيا – تحدثت صحيفة “إزفستيا” الروسية عن ارتفاع أسعار تذكر الطيران من روسيا إلى المنتجعات في تركيا ومصر خلال عطلة نوفمبر التي أعلنتها الحكومة الروسية لمواجهة زيادة الإصابات بكورونا.

ووفقا للصحيفة فإن الطلب ارتفع على الرحلات السياحية لقضاء إجازة في مدن مثل أنطاليا والغردقة وشرم الشيخ، وأشارت إلى عدم وجود أماكن شاغرة في الفنادق والطيران للفترة من 30 أكتوبر الجاري وحتى 7 نوفمبر المقبل.

بدوره قال نائب رئيس الاتحاد الروسي لصناعة السفر لوكالة “نوفوستي”، إن ارتفاع أسعار الطيران من روسيا إلى تركيا ومصر يعود لعطلة نوفمبر المقبل، التي أعلنتها الحكومة.

ووفقا للمسؤول فإن سعر التذكرة إلى منتجع أنطاليا التركية يبلغ 35 ألف روبل (حوالي 500 دولار)، فيما يتراوح سعر التذكرة إلى الغردقة وشرم الشيخ بين 50 و60 ألف روبل (نحو 860 دولارا).

وأعلنت الحكومة الروسية الأسبوع الماضي عن فرض عطلة رسمية في البلاد مدفوعة الأجر لمدة أسبوع ابتداء من 30 أكتوبر الجاري (30 أكتوبر – 7 نوفمبر 2021) لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

كذلك تم إعطاء الأقاليم الروسية التي تشهد تزايدا في الإصابات، الحق بفرض عطلة بناء على الوضع الوبائي لديها، وفي ظل ذلك فرضت العاصمة الروسية ومقاطعة موسكو عطلة ابتداء من 28 أكتوبر الجاري وحتى 7 نوفمبر المقبل.

(الدولار = 70 روبل في 27 أكتوبر 2021)

المصدر: نوفوستي