ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي إن الفيديو الشعبوي المسرب لغضب رئيس الحكومة لأجل الفقراء “معيب ومهين”؛ لما يحتويه من استخدام للمفقرين من أبناء الأمة كسلعة دعائية، معتبرًا أن الفضيحة في ذات (الفيديو) هو الاعتراف العلني بفساد الحكومة.

البيوضي أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن البكاء والغضب على أموال الليبيين يحتاج معالجة الأزمة في عمقها وتبدأ بمحيط الرئيس نفسه وأن يردع (اللصوص والبزناسة)، من أكد في حديثه أنه يعرفهم، ويمكنه أن يطلب من رئيس ديوان المحاسبة أن يطبق ولايته القانونية في استرداد الأموال الوطنية، بحسب قوله.

وتابع: “نحن محظوظون بميركل التي تجتهد لاستقبالنا كشعب من الفقراء وتنقذنا من اللصوص (البزناسة) المعروفين لدى الرئيس”.