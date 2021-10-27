ليبيا – فرض كل من مجلس الأمن الدولي ووزارة الخارجية الأميركية عقوبات على أسامة الكوني إبراهيم لتورطه في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بحق المهاجرين المحتجزين في ليبيا.

وزارة الخارجية الأميركية، أعلنت أمس الثلاثاء في بيان لها بحسب ما ذكرت قناة “الحرة” المريكية تصنيف أسامة الكوني ضمن قائمة المتورطين بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد المهاجرين في ليبيا.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن في بيان له: إن “إبراهيم هو المدير الفعلي لمركز احتجاز المهاجرين في الزاوية بليبيا، حيث ارتكب هو أو أفراد تحت إشرافه انتهاكات مروعة ضد المهاجرين، بما في ذلك القتل والعنف الجنسي والضرب”.