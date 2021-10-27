ليبيا – دعا مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح المواطنين إلى تلقي الجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا، استعدادًا لفصل الشتاء وموجة رابعة متوقعة قد تضرب البلاد.

السايح بيّن في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أن المطعمين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح الروسي سبوتينك، يتوجب عليهم أخذ الجرعة الثانية من لقاح أسترازنيكا، لعدم وجود أي اختلاف بين الجرعتين.

وأشا إلى عدم احتمالية توفير أي جرعات أخرى من لقاح سبوتينك وفق قوله، مشيرًا إلى إمكانية المضي نحو إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح.