ليبيا – التقى رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح الثلاثاء مع فرج بو الخطابية رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق في ديوان البلدية، بحضور جمعة جبريل رئيس مكتب الإدارة الانتخابية طبرق، ومنسق الشؤون الإدارية والمالية بالمكتب غيث إدريس.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات سبل التعاون مابين البلديات والمفوضية لإنجاح الانتخابات القادمة والاطلاع على أي عراقيل تواجه البلدية ومديرية الأمن.

وأكد السائح على دور بلدية طبرق في كل المجالات ويتطلع إلى التعاون المثمر معها.

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