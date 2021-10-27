ليبيا – استلم النائب العام المستشار الصديق الصور محاضر الأعمال المنجزة والمكلف بها فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعلميات الأمنية من قبل رئيس الفرع العقيد عبد الحكيم صالح.

رئيس الفرع استعرض للنائب العام بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية المهام التي تم إنجازها وعمليات المتابعة المستمرة لها لضمان عدم تكرار الاعتداءات على أملاك الدولة من بعض المخالفين.

يُشار إلى المهام التي كلف بها الفرع خلال المدة الماضية من متابعة التعديات والانتهاكات على الأراضي المملوكة للدولة بعدة مناطق، وإزالة المباني العشوائية وضبط المخالفين واحالتهم لجهات الاختصاص، وكذلك منع التوصيلات العشوائية من مسارات نقل المياه بجهاز النهر الصناعي، وإقفال المجمعات غير القانونية، وأسفرت عن ضبط العديد من المخالفين والمطلوبين وإرجاع عدد من الممتلكات والأراضي لأصحابها.