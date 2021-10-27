يبيا – استقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي أمس الأول الأول القائم بأعمال السفارة الروسية لدى ليبيا جامشيد بولتايف، لمناقشة آخر تطورات المشهد السياسي في ليبيا، لا سيما ملف الانتخابات المزمع عقدها في ديسمبر القادم.

اللافي أشاد بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي بعمق العلاقات والتعاون المشترك، بين روسيا وليبيا، بدور روسيا تجاه الملف الليبي، معربًا عن تطلع ليبيا إلى زيادة التعاون بين البلدين.

ومن جانبه، ثمن القائم بأعمال السفارة الروسية لدى ليبيا، جهود المجلس الرئاسي في الدفع نحو إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، معربًا عن تطلعه للانتقال لمباشرة العمل من مدينة طرابلس.