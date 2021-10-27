ليبيا – قال وزير التعليم العالي عمران القيب إن شهر أكتوبر سيشهد صرف كل مرتبات أعضاء هيئات التدريس، مشيرًا إلى أن الوزارة أكملت تسوية أوضاع نحو 25 ألف عضو هيئة التدريس.

وزير التعليم أكد في مؤتمر صحفي عقد أمس الثلاثاء أنه لا يوجد عضو هيئة تدريس الآن لا يأخذ مرتبه كما كان الأمر في السابق.

وتابع: “من المؤسف أن تجد مدرسين بالجامعة لم يتقاضوا مرتباتهم منذ سنوات أو علاواتهم، وهذه معاناة تجعل مطالبهم واعتصامهم شرعيًّا، كانت الأزمة نتاج إرث سابق وتركة أتعبتنا في الوزارة الجديدة لتنظيمها وتسوية أوضاع الأساتذة الجامعيين”.

ونوّه إلى أن توقيع عقود التعاون في الجامعات عشوائي، ورتب على الدولة التزامات مالية كبيرة؛ لذلك لا بدّ من إيقاف التعاون، والنقص يُسدّ بالتعيين.

كما تابع: “أنا متضامن تضامنًا تامًا مع أعضاء هيئة التدريس في اعتصامهم، لكن بعد نزول المرتبات في أكتوبر كما وعدنا، نرجو منهم إعادة الدراسة”.

المصدر: مؤتمر صحفي