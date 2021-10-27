موسكو – وصف الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف تصريح رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي بنية بلاده “استعادة” شبه جزيرة القرم، بأنه عبارة عن “مطامع إقليمية” بحق روسيا وقد تكون له عواقب وخيمة.

جاء ذلك اليوم الأربعاء في معرض تعليق بيسكوف للصحفيين على تصريحات أدلى بها زيلينسكي إثر قرار محكمة هولندية بتسليم “الذهب السكيثي” لأوكرانيا، وصفه الريس الأوكراني بأنه “عادل”، مضيفا أنه بعد استرجاع الذهب “ننوي استرجاع القرم أيضا”.

وقال بيسكوف: “ليست مزاعم استعادة القرم في الوقت الحالي إلا دليلا على مطامع إقليمية في أراضي روسيا، وقد تترتب على هذه التصريحات عواقب سلبية”.

وأضاف بيسكوف أن روسيا ستدرس بعناية الآفاق القضائية لقضية “الذهب السكيفي” وستتخذ إجراءات لمتابعة هذه القضية.

وقضت محكمة الاستئناف في أمستردام أمس الثلاثاء بتسليم الذهب السكيثي لأوكرانيا وذلك بعد إصدار قرار باعتباره ملكية لدولة أوكرانيا و”جزءا من التراث الثقافي لأوكرانيا”. وأعلن الجانب الروسي عزمه تقديم طعن بالنقض على هذا الحكم.

وكانت مجموعة القطع الفريدة المعروفة باسم “ذهب السكيث” المأخوذة من 4 متاحف في القرم، قد نقلت إلى معرض أقيم في متحف” ألارد بيرسون” في أمستردام في أوائل فبراير 2014، أي قبل أن انضمام القرم إلى روسيا.

وبعد انضمام شبه الجزيرة لروسيا نتيجة الاستفتاء العام في مارس 2014، أصبحت كافة ممتلكات الدولة في أراضيها ملكا للدولة الروسية تلقائيا، لكن الاتحاد الأوروبي لم يعترف بتبعية القرم لروسيا، وقرر المتحف وقتها عدم تسليم المجموعة لا للقرم ولا لأوكرانيا قبل أن تصدر محكمة ذات صلاحيات قرارا بهذا الشأن.

المصدر: وكالات