ليبيا – استقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء في تونس،سفير جمهورية المانيا الاتحادية لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، لمناقشة آخر تطورات المشهد السياسي في ليبيا، ومنها ملف الانتخابات المزمع عقدها في ديسمبر القادم.

اللافي أشاد بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي بالدور الإيجابي لألمانيا تجاه الملف الليبي، من خلال لقاءات برلين، وعملها منذ البداية لاعتماد الحلول السلمية تجاه القضية الليبية.

وأضاف اللافي، أن المجلس الرئاسي عاقد العزم على المضي قدماً في طريق إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، جنباً إلى جنب مع مشروع المصالحة الوطنية الشاملة.

ومن جانبه أشاد سفير المانيا، بجهود المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة، وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية، واستمراره في الدفع نحو إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.