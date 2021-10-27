ليبيا – استقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي الثلاثاء سفير جمهورية التشيك الاتحادية لدى ليبيا يان فيتشتال، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة بين البلدين، وعلى رأسها ملف الاستحقاق الانتخابي، وملف القطاع الصحي، لا سيما معالجة الجرحى.

اللافي رحب بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي بفيتشتال، مشيدًا بتعاون جمهورية التشيك الاتحادية، تجاه الملف الليبي، معربًا عن تطلع ليبيا إلى زيادة التعاون بين البلدين.

ومن جانبه، أشاد السفير التشيكي، بجهود المجلس الرئاسي في الدفع نحو إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وبما تحقق من مكتسبات خلال فترة تولي المجلس الرئاسي لمهامه، تطلع إلى رفع مستوى التعاون الصحي بين البلدين، من خلال التنسيق بين وزارتي الصحة في البلدين، لا سيما وأن جمهورية التشيك الاتحادية، تعتبر من الدول المتطورة في المجال الصحي.

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