ليبيا – قال الناطق باسم النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي حسين العلام إنه تم الاتفاق على تنظيم وقفة احتجاحية لكل أعضاء هيئة التدريس في ليبيا شرقًا وغربًا وجنوبًا ووسطًا اليوم الأربعاء.

العلام وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” الإثنين، أشار إلى أن الغرض من الوقفة، الاحتجاج على عدم استجابة الدولة لمطالب أعضاء التدريس رغم إمكانية إيجاد حلول.

وأضاف: “اتفقنا على الدخول في إضراب تام ومفتوح وشامل حتى في العمل الإداري بمؤسسات التعليم العالي، وسنلجأ إلى المنظمات الدولية والبعثة الأممية لأخذ حقوقنا، فالقائمون على الدولة لا يستمعون لأبناء بلدهم” .

وندّد العلام بتصريح رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة في اجتماعه مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل وترحيبها بفكرة هجرة العقول واستقبال الكفاءات الليبية.

وأشار إلى أن هجرة العقول تهدد بفراغ البلاد من كفاءاتها في الوقت الذي يتم فيه السعي لانتشال الدولة من وحل التخلف والتأخر.

واستنكر تصريح بعض المسؤولين بشأن مطالبة النقابة بمستحقاتهم، معربًا عن رفضه الحديث عن أعضاء الهيئة دون معرفة حقيقية وضعهم.

وطالب بتنفيذ القرار 126 للعام 2021 فورًا ودون مماطلة، وإجراء تعديلات على القانون رقم 4 للعام 2020، بإضافة شريحة التعليم التقني والهيئة الوطنية للبحث العلمي وتشكيل لجنة تنفيذية لاعتماده.

العلام شدد على ضرورة صرف منح أعضاء هيئة التدريس المنهوبة منذ العام 2014، ودفع مرتبات الأعضاء الذين لم تصرف لهم منذ العام 2016.