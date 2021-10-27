ليبيا – صرح أحد أعضاء اللجنة العسكرية (5+5) العميد مختار النقاصة بأنه وحتى اللحظة لا يوجد توقيت محدد لبدء تنفيذ خطة سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، ذاكرًا أن آلية تنفيذ الخطة لم تتخذ بعد، وسيتم الاجتماع بكل الأطراف ذات الصلة والمرتبطة بالمرتزقة والقوات الأجنبية؛ لوضع الآليات المناسبة والمُتناغمة مع الخطة الموضوعة في جنيف، والتي نصت على خروج متزامن متوازن.

النقاصة وفي تصريح لقناة “ليبيا 218” الثلاثاء، أوضح أن من وصلوا هم مراقبون مدنيون لا يحملون السلاح، وسيكونون جنبًا إلى جنب مع مراقبين محليين، وسيَعملون بإشراف اللجنة العسكرية المشتركة، التي ستلتقي بداية الأسبوع.