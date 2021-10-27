ليبيا – قال عميد بلدية الزاوية المركز جمال بحر إن الوضع الأمني بمدينة الزاوية يشهد هدوءًا، والوضع داخل البلدية مستقر.

عميد البلدية أكد في تصريح لمنصة “فواصل” أنه بصدد عقد اجتماع مع مصلحة الطرق والجسور للاتفاق على صيانة واستكمال مشاريع داخل البلدية.

وأضاف: “تسلمنا قيمة مالية من الحكومة قدرها 9 ملايين دينار، وبدأنا صيانة جزء من البنية التحتية المتهالكة، رغم عدم كفاية القيمة لكل الاحتياجات في البلدية، فإننا نستطيع القول إنها حركت عجلة الخدمات داخل المدينة”.

ونوّه إلى أن الإيرادات المحلية تكفي سد احتياجات البلدية بنسبة تصل إلى 80%، ولم يتسن تفعيل نظام الجباية بعد، وسيشرع فيه حال الانتهاء من الترتيبات.