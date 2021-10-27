ليبيا – أكد الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إقرار المجلس بالأغلبية مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.

بيان صحفي صادر عن مجلس النواب طالعته صحيفة المرصد نقل عن بليحق قوله إن المجلس استأنف جلسته الرسمية الثلاثاء في مقره بمدينة طبرق برئاسة فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب ليتم التصويت أيضا بالموافقة على تعديل قانون آخر.

وتابع بليحق بالقول إن التعديل شمل المادة 16 مكرر من القانون رقم 13 لسنة 1980 للضمان الاجتماعي الذي يتضمن استفادة المشمولين بقانون علاقات العمل والعاملين بالشركات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة والشركات النفطية والمصارف.

وبين بليحق إن الاستفادة تشمل التقاعد الاختياري فيما تم تعليق الجلسة من دون تحديد موعد الاستئناف.