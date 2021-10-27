ليبيا – أعلن رئيس اللجنة التسييرية لحزب تيار المشروع الوطني فتحي بن شتوان عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية.

تدوينة لبن شتوان في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تابعتها صحيفة المرصد كتب فيها:”إن هذه الرغبة جاءت كأداة لتنفيذ المشروع الحضاري النهضوي الليبي الذي أتشرف اليوم بإطلاق مبادرته صحبة نخبة من الشخصيات الوطنية المبادرة من كل مناطق ليبيا”.

وتابع بن شتوان كاتبا:”إن هذا المشروع يحمل في طياته جملة من البرامج التنموية لمعالجة المشاكل والتحديات التي عانتها وتعانيها ليبيا في مختلف المجالات وبسواعدكم جميعا كلنا أمل أن نمضي بمشروعنا ونرى ليبيا تحذو حذو الدول المتقدمة”.