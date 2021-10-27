بوغبا يخرج عن صمته بعد طرده في المباراة “المذلة” أمام ليفربول

بوغبا يخرج عن صمته بعد طرده في المباراة “المذلة” أمام ليفربول

إنجلترا – رد الفرنسي بول بوغبا على الأنباء حول تجاهله لمدرب فريقه مانشستر يونايتد، عقب الهزيمة الساحقة أمام ليفربول (0-5)، يوم الأحد الماضي، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرض بوغبا للطرد بعد دخوله في الشوط الثاني للمباراة، إثر تدخله العنيف على لاعب ليفربول، نابي كيتا.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن بوغبا اعتذر لزملائه عقب المواجهة، ولكنه لم يتحدث مع مدربه النرويجي أولي غونار سولشاير، وعلق المفاوضات بشأن تجديد عقده.

وخرج بوغبا ليكذب ذلك الخبر على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، واصفا إياه بـ”الأكاذيب الكبيرة لتصدر العناوين”.

وقال مينو رايولا وكيل أعمال بوغبا، عن وضعه الحالي: “عليكم سؤال مانشستر يونايتد، في الوضع الحالي الأمر هادئ ولا جديد”.

يذكر أن عقد بول بوغبا، البالغ من العمر 28 عاما، ينتهي مع مانشستر يونايتد الصيف المقبل، وبإمكانه حينها الرحيل عن مسرح الأحلام “أولد ترافورد” إلى أي فريق في صفقة انتقال حر.

المصدر: وكالات