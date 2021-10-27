ليبيا – كشف تقرير ميداني نشرته شبكة “بي بي سي” الإخبارية البريطانية عن منزل رمضان العبيدي وزوجته سامية طبال في العاصمة طرابلس.

التقرير الذي تابعته وترجمته نشر صورة للمنزل الذي تسكن فيه الأسرة وتتركه تارة ومن ثم تعود إليه تارة أخرى ناقلا عن مصدر أمني ليبي قوله إن عدم وجود أية اتهامات لوالد ووالدة الإرهابي سلمان العبيدي منفذ تفجير “مانشستر أرينا” لا يمنع وضعها تحت المراقبة.

وتابع المصدر إن المراقبة مستمرة وأي شيء يحصل سيكون تحت السيطرة فيما بين التقرير إن الأسرة تقيم في المنزل الكائن في ضواحي العاصمة طرابلس أحيانا لمدة أسبوع وأخرى لبضعة ايام في وقت يعتقد فيه إن إسماعيل العبيدي قد عاد إلى ليبيا ليكون مع أسرته.

وأوضح التقرير إن المنزل يتألف من طابقين خلف جدار من الطوب ويقع على طريق جانبي وعر فيما تم إغلاق البوابات المعدنية الطويلة بالسلاسل وظهر فقط عربة يد مقلوبة في الفناء الأمامي ناقلا عن أحد الجيران تأكيده أن رمضان العبيدي وزوجته كانا في المنزل قبل أيام فقط.

وفي حديث لها مع “بي بي سي” أشارت وزير الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش إلى وجود تواصل بين سلطات ليبيا وبريطانيا بالخصوص فضلا عن تعاون بين مكتب النائب العام وبعض الشخصيات البريطانية.

هذا وتهرب رمضان العبيدي وزوجته سامية طبال من الاستجواب المحتمل لهما عبر السفر إلى ليبيا ليلحق بهما ولدهما إسماعيل لذات الغرض.

ترجمة المرصد – خاص