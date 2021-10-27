ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إن مجلس الدولة من البداية رفض العمليات وتوجه للمحكمة العليا، وقدم طعونًا للمحكمة، وخاصة بعد أن ألغت الدائرة الإدارية في المحكمة العليا قرار الجمعية العمومية بتعطيل الدائرة الدستورية وعطلت التعديل، وبدأت في قبول الطعون الدستورية.

حويلي أعرب خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد عن تمنياته بالنظر بأسرع وقت في هذه القوانين؛ لأن الحاجة ماسة لوجود القضاء في الوقت الحالي، ويجب أن يأخذ القانون مجراه في تصحيح الوضع القانوني والدستوري في الدولة الليبية.

وتابع: “إذا ذهبنا لهذا العبث الذي يقوم به مجلس النواب ستضيع البلاد وخاصة في التعديل الثالث، القانون رقم 1 لم يذكر أن الانتخابات ستكون في 24 من ديسمبر. المادة 12 تقول إنه يجب على المرشحين أن يتركوا أعمالهم سواء عسكرية أو مدنية قبل 3 شهور، والمدة في التعديل الخاطئ أنها أقل من 3 شهور، هذا إما أنه نسف الموعد ويجب أن يحدد في 20 أكتوبر موعد آخر للاقتراع، أو يجب أن تلغى المادة 12، هذا عبث ولا أدري كيف مجلس النواب يعمل ويشرع وكيف ستمر عليهم هذه النقطة بهذا الشكل”.

وبشأن تعديل المادة 12 علق قائلًا: “هذا يسأل عنه مجلس النواب، يبدو لي أن هناك عدم معرفة، هناك قوانين كثيرة لعمل مجلس النواب ومخالفة للإعلان الدستوري، كل القوانين الصادرة من مجلس النواب مخالفة للنصاب وللإعلان الدستوري، النصاب يقول إن القوانين تصدر بـ 120 ويجب أن يوافق عليها 120 عضوًا، وحاليًا الحضور في مجلس النواب لم يصل 120 عضوًا، وهناك أحداث كثيرة خطأ حصلت، على الرغم أن عقيلة صالح يعتبر مستشارًا ورئيس محكمة ابتدائية وجزئية في المنطقة الشرقية وتفوت عليه هذه الإجراءات”.

كما أكد على أن الذهاب للقضاء حق دستوري ولا يجوز منع المواطن صاحب المسألة أن يذهب للقضاء ويأخذ حقه، مشيرًا إلى أنه ما تقوم به الجمعية العمومية للمحكمة العليا ربما يضيع حقوق المواطنين، بالتالي يجب أن تراجع الجمعية هذا الحق.

وتابع: “بالنسبة للترتيب أن الجمعية العمومية قالت حتى لو فتحنا باب الطعون سوف ننظر أولًا بأول، ولكن للظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة الليبية والسابقة للمحكمة العليا في السابق عندما أجلت النظر بالطعن رقم 15 و16 و17، ذهبت للطعن رقم 17 الذي يطعن في الإتفاق السياسي بالمادة 11 في التعديل الدستوري السابع، على ضوئها انتهت القضية بالخصومة في المادة 15 والطعن 16، هناك سابقة أن الدائرة الدستورية تقدم الطعون وهذا ليس قرآنًا، والظروف التي تمر بها الدولة حاليًا لا تبدأ بالترتيب أولًا بأول؛ لأن هذا يأخذ وقتًا طويلًا”.

ونوّه إلى أن مجلس الدولة ذهب للطعن في الدائرة الدستورية وقدم الطعن للدائرة الإدارية بخصوص القرارات التي ستقوم بها المفوضية العليا للانتخابات على قوانين معيبة ومطعون فيها.

حويلي اختتم حديثه مشيرًا إلى أن المجلس قدم الطعون ووضع السلطة القضائية في الأمر الواقع، مؤكدًا على أن القضية أصبحت في يد المحكمة العليا.