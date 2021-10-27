الولايات المتحدة – ارتفع سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية “تسلا”، امس بنسبة 5% وتم تداوله فوق مستوى 950 دولارا للسهم.

ووفقا لما ذكرته وكالة “نوفوستي” فقد بلغ السهم بذلك مستويات تاريخية، وجاء الارتفاع مع طلب شركة للسيارات المستأجرة 100 ألف سيارة كهربائية من تسلا.

ومع ارتفاع السهم صعدت القيمة السوقية لشركة “تسلا” واقتربت من تريليون دولار.

يذكر أن نادي الشركات التي تبلغ قيمتها السوقية تريليون دولار وما فوق يضم الآن “أرمكو” و”مايكروسوفت” و”أبل” و”ألفابيت” (غوغل) و”أمازون” و”فيسبوك”.

المصدر: نوفوستي