روسيا – أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده ستعمل كل شيء لمواجهة توجه الناتو للتوسع والعمل في جميع أرجاء العالم.

وفي التفاصيل، صرح لافروف خلال مؤتمر صحفي بأن الناتو يؤدي ألعابا خطيرة بإعلانه عن رغبته في توسيع مهمته لتشمل العالم بأسره، مشددا على أن روسيا سوف تعمل كل شيء لمواجهة مثل هذه الاتجاهات.

وقال رئيس الدبلوماسية الروسية بهذا الشأن: “هناك دليل على أن مخططي حلف الناتو يهتمون الآن بالشرق، فهم يتحدثون بالفعل بلسان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ عن أن مهمة الناتو يجب أن تمتد إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ. إذا استمعت إليهم، فإن مهمتهم يجب أن تمتد لتشمل العالم بأسره. أعتقد أن هذه ألعاب خطيرة للغاية، ونحن سوف نعمل كل شيء لمواجهة مثل هذه النزعات، وزيادة وعي جميع الدول التي تمتد إليها مثل هذه المحاولات، بمخاطر مثل هذا المسار”.

المصدر: تاس