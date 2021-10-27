ليبيا – عقدت لجنة مراجعة واعتماد ديون العلاج بالخارج المُشكّلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة اجتماعها الثاني، لبحث الديون المستحقة على الدولة الليبية.

اللجنة ناقشت خلال اجتماعاتها الذي عقد بمقر السفارة الليبية بالعاصمة عمّان بموجب الاختصاصات التي منحها لها القرار رقم 262 لعام 2021، آليةَ مراجعة الديون المستحقة لصالح الأردن تمهيدًا لسدادها.

هذا وعقد الاجتماع عقد بحضور مدير إدارة الشؤون العلاجية بوزارة الصحة أحمد مليطا، والملحق الصحي بالأردن وليد الجيلاني، والمراقب المالي بالسفارة.

وتتولى اللجنة وفقًا لقرار تشكيلها، مهام مراجعة وتدقيق الديون المستحقة للجهات الدائنة بالخارج والخاصة بالعلاج والتسكين، إلى جانب إعداد تقارير محاسبية دقيقة تمهيدًا للتفاوض، وتقديم قاعدة بيانات يوضح فيها النقاط السلبية والإيجابية بالمطالبات المالية والتي تكون ركيزة للتفاوض، فضلًا عن المصادقة على أي إجراءات متخذة في السابق أو تعديلها، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.