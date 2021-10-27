ليبيا – أكدت المؤسسة الوطنية للنفط تعرض مجمع الزاوية النفطي لأضرار بليغة نتيجة لتصارع مجموعات مسلحة في المنطقة الواقعة حول المجمع لما يقارب الثلاث ساعات، لافتًة إلى أن المجموعات المسلحة غير مبالية تمامًا بحياة العاملين بهذه المواقع أو بالأضرار التي قد تلحق بمقدرات الدولة الليبية وأرزاق المواطنين هناك.

الوطنية للنفط قالت عبر مكتبها الإعلامي: إن الإحصائيات الأولية لتصارع المجموعات المسلحة تشير لإصابة 8 خزانات لتخزين المنتجات النفطية والنفط الخام بمنطقة حركة الزيت وتشغيل الخزانات، وإضابة 5 خزانات لتخزين الزيوت الأساسية والإضافات الكيماوية بمصنع خلط وتعبئة الزيوت المعدنية؛ الأمر الذي نتج عنه تسرب كميات كبيرة من الخزان رقم(T9) الخاص بتخزين الزيت الأساس (SN150).

كما لفتت المؤسسة إلى إصابة المحول الكهربائي المغذي للمحطة الرئيسية الخاصة بمصنع خلط وتعبئة الزيوت، ترتب عنه عطب بالمحول وتضرر بأسقف صالات خطوط التصنيع بمصنع خلط وتعبئة الزيوت.

وأشارت إلى أن عمليات الكشف على كافة الوحدات الإنتاجية بالشركة مستمرة حتى اللحظة لتحديد حجم الأضرار الناتجة عن هذه الأعمال الغير مسؤولة.

وفي هذا الصدد، علق مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط قائلًا: “لا يمكن قبول مثل هذه الأعمال الإجرامية في مواقعنا أو بالقرب منها على الإطلاق، لقد تعرضت العديد من منشآتنا للتخريب خلال الأعوام الماضية في دقائق نتيجة الاشتباكات، ولكن إعادة المواقع المخربة للعمل أو بناء جديدة قد يستغرق سنوات ويكلف الدولة الليبية أموالًا كثيرة ويصعب الحصول عليها “.