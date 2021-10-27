ماكرون يدعو شي لمواصلة العمل على إعادة التوازن للعلاقات بين بروكسل وبكين

ماكرون يدعو شي لمواصلة العمل على إعادة التوازن للعلاقات بين بروكسل وبكين

فرنسا – دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الصيني شي جين بينغ خلال محادثة هاتفية معه إلى مواصلة العمل على إعادة التوازن للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين.

وقالت الرئاسة الفرنسية إنه “مع قرب موعد انعقاد قمة مجموعة العشرين في روما ومؤتمر “كوب 26″ في غلاسكو، حيث لن يكون شي جين بينغ حاضرا، ناقش الجانبان القضايا الدولية الرئيسية وشملت ملفات كورونا والمناخ والتجارة وأفغانستان والطاقة النووية الإيرانية، في سياق التوترات المتزايدة بين بكين وواشنطن”.

وفي حين أن فرنسا ستترأس مجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2022، أضافت أن “ماكرون دعا شي إلى مواصلة إعادة التوازن في العلاقات الأوروبية الصينية في اتجاه مزيد من المعاملة بالمثل، ولا سيما فيما يتعلق بالوصول إلى السوق”.

وتابعت أن الرئيس الفرنسي دعا الصين إلى “اتباع نهج بناء من خلال رفع الإجراءات القسرية المتخذة ضد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وممثلي المؤسسات والبرلمان الأوروبي”، ردا على العقوبات التي اتخذتها 27 دولة في مارس بسبب “اضطهاد مسلمي الإيغور” في منطقة شينجيانغ.

وأشارت إلى أنه حث بكين على “الوفاء بالتزاماتها بشأن التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ومكافحة العمل القسري”.

وحول قضية التغير المناخي، لفتت إلى أن ماكرون شجع الصين على نشر مساهمتها المحددة على المستوى الوطني وإعطاء إشارة حاسمة من خلال رفع مستوى طموحها وإحراز تقدم ملموس في التخلص التدريجي من الفحم.

وعن العلاقات الثنائية، أكدت أن ماكرون أصر على “جودة التبادل في قطاع الأغذية الزراعية وتوقعات فرنسا بشأن فتح السوق الصينية”.

المصدر: “أ ف ب”